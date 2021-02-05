حسام موافي يكشف عن 3 طرق لحماية الإنسان من الموت بعد النزيف

Advertisements

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن كل إنسان قابل إلى أن يتعرض للجروح والإصابة في أي وقت.



وتابع موافي خلال تقديم برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن الله سبحانه وتعالى عمل 3 طرق في الجسم لحماية الإنسان من الموت بعد النزيف.



وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أنه بعد جرح الإنسان تنقبض عضلة على الفتحة التي يخرج منها الدماء، فتمنع الدم من التسرب من الخارج.



وأردف: "عندما تفك العضلة عن الانقباض فإن الصفائح الدموية تذهب لفتحة الوعاء الدموي أو موضع الجرح فيتم تقليل الدماء المتسربة".



وأكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الجلطة تتكون من شلال، وهي عبارة عن النقط النبيتي المحمرة الغامقة، التي تتكون تحت الجلد، وتسد فتحة الجرح وتمنع نزول الدم.



واختتم: أن الجلطة حال استمرارها فترة كبيرة يكون مشكلة، لهذا يخرج لها إنزيم يأكلها وتنهضم وتذهب إلى حيث كانت.

