وزير الصحة الأسبق: 800 حالة إصابة بـ فيروس نيباه منذ 2009

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قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن فيروس نيباه ليس جديدا، حيث تم اكتشافه في ماليزيا في نهاية 1998، وعدد الإصابات به محدودة جدا حيث تصل إلى 800 إصابة.



وأشار "العدوي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الحديث عن فيروس نيباه مؤخرا بسبب مقالة نشرتها جريدة الجارديان وكانت بتلفت النظر عن تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية عام 2018 عن الفيروسات.



وأضاف وزير الصحة الأسبق، أن الهدف من هذا التقرير الذي ينشر بصورة دورية من منظمة الصحة العالمية هو إلقاء الضوء على الفيروسات.

