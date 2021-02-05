تعذيب 27 ألف سجين في عهد أردوغان

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر


كشف البرلماني التركي عن حزب الشعب الجمهوري تانري أوغلو، عن تعرض 27 ألفاً و493 شخصاً لللتعذيب ووفاة 86 آخرين داخل السجون في عهد حكومات حزب العدالة والتنمية على مدار 18 عاماً. 

 

واستعرض تانري أوغلو، الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة التركي، تقريراً حول وقائع التعذيب الذي يُزعم حدوثها في عهد العدالة والتنمية، بحسب صحيفة "زمان" التركية.

 

وكشف تقرير التعذيب وسوء المعاملة خلال الفترة بين عامي 2002 و2020 التي تولت فيها حكومات حزب العدالة والتنمية الحكم، أن 2002 شهد 988 واقعة تعذيب غير أن هذا الرقم ارتفع بحلول 2020 ليسجل 3 آلاف و534 واقعة تعذيب مفيداً أن 2015 شهد أعلى عدد من وقائع التعذيب بواقع 5 آلاف و671 واقعة تعذيب.


 
 

وبدأت وقائع الاختفاء القسري تعاود الظهور مرة أخرى في تركيا في بعد إقار حالة الطوارئ عقب انقلاب 2016 ولمدة عامين، لتعيد إلى الأذهان وقائع الاختفاء القسري التي شهدتها تركيا في تسعينات القرن الماضي.


 
 

وذكر التقرير أنه تم العثور لاحقا على 24 من بين الأشخاص الذين اختفى أغلبهم في إطار الحملات الأمنية ضد حركة الخدمة خلال الفترة التي أعقبت حالة الطوارئ حتى 2020.

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