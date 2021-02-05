تعرّف علي مباريات الجوله العاشره للمجموعه الثالثه لدوري القسم الثالث

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
سالم خليل
تنطلق السبت في الثانيه والنصف عصرا، منافسات الأسبوع العاشر، لمسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الثالثة، للموسم الكروي 2020\2021.

حيث يحل فريق بني مزار، ضيفا على فريق ناصر الفكرية، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب ناصر الفكرية بمدينه ابوقرقاص.

ويلعب فريق الوادي الجديد، مع فريق مركز شباب ناصر ملوي، في اللقاء الذي سيشهده ملعب الوادي الجديد.
 
ويواجه فريق الهنداو، فريق الوليدية، في المباراة التي سيشهدها ملعب الهنداو بالداخلة.

في حين يستقبل فريق مركز شباب سمالوط، فريق مركز شباب الخارجة، في المباراة التي سيحتضنها ملعب مطاي.

ويلتقي، فريق مركز شباب مغاغه الأحد القادم، فريق مركز شباب القيس، في المباراه التي سيشهدها ملعب مطاي.
 
وقد شهدت هذه الجوله، تأجيل مباراة نادي ملوي، مع فريق القوصية، نظرا لخوض فريق ملوي، مباراه بكأس مصر، مع فريق لافيينا.
 
ترتيب المجموعة الثالثة

1- نادي ملوي 18 نقطة
2- القوصية 17 نقطة
3-مركز شباب ناصر ملوي 17 نقطة
4 - ناصر الفكرية 17 نقطة
5- مركز شباب القيس 16 نقطة
6- مركز شباب الخارجة 15 نقاط
7- مركز شباب مغاغه 10 نقاط
8- مركز شباب سمالوط 10 نقاط
9- الوليدية 9 نقاط
10- الهنداو 7 نقاط
11-الوادي الجديد 6 نقاط
12- بني مزار 5 نقاط

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