الاتحاد السكندري يفقد جهود أربعة من نجوم الفريق قبل مواجهة الزمالك بسبب كورونا

أظهرت نتيجة مسحة كورونا التي خضع لها لاعبو فريق الاتحاد السكندري، عن إصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا.









ويغيب اللاعبون المصابون عن مباراة الفريق أمام الزمالك والمقرر لها بعد غد الاحد في إطار الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى الممتاز .





اللاعبون هم محمد عطوة، أحمد نبيل مانجا ، عبد السميع سيمو ، ومصطفى إبراهيم ، ومن المقرر أن يخضع اللاعبون الى مسحة أخرى اليوم، على أن تكون تأكيدية وتظهر نتيجتها صباح غد .





يذكر أن لاعبو الاتحاد لمسحة كورونا قبل لقاء الزمالك الاحد القادم في بطولة الدوري الممتاز.



