الاتحاد السكندري يفقد جهود أربعة من نجوم الفريق قبل مواجهة الزمالك بسبب كورونا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أظهرت نتيجة مسحة كورونا التي خضع لها لاعبو فريق الاتحاد السكندري، عن إصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا.


ويغيب اللاعبون المصابون عن مباراة الفريق أمام الزمالك والمقرر لها بعد غد الاحد في إطار الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى الممتاز .

اللاعبون هم محمد عطوة، أحمد نبيل مانجا ، عبد السميع سيمو ، ومصطفى إبراهيم ، ومن المقرر أن يخضع اللاعبون الى مسحة أخرى اليوم، على أن تكون تأكيدية وتظهر نتيجتها صباح غد .

يذكر أن لاعبو الاتحاد لمسحة كورونا قبل لقاء الزمالك الاحد القادم في بطولة الدوري الممتاز.

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