الروائية رشا سمير تستضيف جبور الدويهي يوم الأحد المقبل

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تستضيف الروائية د.رشا سمير الروائي اللبناني المتميز جبور الدويهي وذلك ضمن فعاليات مبادرة "كاتبان وكتاب" وذلك يوم الأحد الموافق 7 فبراير في تمام الساعة الـ7 مساء.

ويتم غذاعة اللقاء عبر الصفحة الرسمية للرواية رشا سمير على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".


ويعد جبور الدويهي من أشهر الروائيين على الساحة العربية، له أكثر من خمسة عشر عملا أدبيا ما بين رواية وقصة قصيرة
أهمها (حي الأمريكان)(شريد المنازل)(مطر حزيران)(الهويات القاتلة)(ملك الهند)(طبع في بيروت)(عين وردة) (اعتدال الخريف)( ريا النهر) وغيرهم.

ودخلت روايته (ملك الهند) القائمة القصيرة لجائزة البوكر عام ٢٠٢٠..ودخلت (مطر حزيران) ضمن اللائحة القصيرة للبوكر عام ٢٠١٦، كما فازت رواية (اعتدال الخريف) بجائزة أفضل عمل مترجم عن جامعة أركنساس.

كما فازت "حي الأمريكان" بجائزة سعيد عقل 2015، و"شريد المنازل" فازت بجائزة الأدب العربي
2013.

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