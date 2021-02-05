أروابارينا يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.





ويحل طلائع الجيش ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.





وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:





حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن





خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - طارق طه - أحمد سامي - أسامة جلال - محمود عبد القادر





خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر





خط الهجوم: دييجو رولان - دودو الجباس - محمود وادي - جون أنطوي



