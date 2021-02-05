نقيب الممثلين يكشف عن رسالة عزت العلايلي الآخيرة لرئيس ووكيل مجلس النواب

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين عن تفاصيل آخر مكالمة له مع الفنان الراحل عزت العلايلي الذي توفي اليوم عن عُمر يناهز 86 عاما.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نشوى الشريف، ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الجمعة، إنه يعزي نفسه وجميع الأسرة الفنية بعد رحيل الفنان القدير عزت العلايلي، الذي لن يعوض فهو قيمة كبيرة للغاية، وكان حتى آخر نفس يتحدث معه.

وكشف الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين أنه تحدث مع الراحل عزت العلايلي يوم الأربعاء الماضي مدافعا عن الفن وعن قضايا الفن، وعن النقابة ومهموما بكل ما يشغل الأسرة الفنية.

وأوضح أشرف زكي أن الراحل عزت العلايلي كان منزعجا من تصريح لأحد أعضاء مجلس النواب وحديثه عن الفنانيين، وطالبه أن يكون هناك موقفا، ليكشف له أشرف زكي أن حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أرسل رسالة حب واعتذار، وأيضا النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وعندما عرف العلايلي بذلك طالب من نقيب الممثلين بشكرهم على مواقفهم الداعمة للأسرة الفنية.


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