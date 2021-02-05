نابولي يعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

كشف نادي نابولي عن إصابة الجزائري فوزي غلام، الظهير الأيسر للفريق، بفيروس كورونا المستجد.





وقال نابولي بيانًا عبر موقعه الرسمي :-





"جاءت نتيجة المسحة التي أجراها فوزي غلام، أمس الخميس، إيجابية".





وتابع البيان:" لا يعاني اللاعب من أي أعراض، وسوف يخضع لفترة العزل الصحي في منزله".



