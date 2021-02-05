نابولي يعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
كشف نادي نابولي عن  إصابة الجزائري فوزي غلام، الظهير الأيسر للفريق، بفيروس كورونا المستجد.

وقال نابولي بيانًا عبر موقعه الرسمي :-

"جاءت نتيجة المسحة التي أجراها فوزي غلام، أمس الخميس، إيجابية".

وتابع البيان:" لا يعاني اللاعب من أي أعراض، وسوف يخضع لفترة العزل الصحي في منزله".

ويتواجد نابولي بالمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة بفارق 9 نقاط عن ميلان المتصدر، كما أن لدى نابولي مباراة مؤجلة مع يوفنتوس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نابولي كورونا اه الدوري الإيطالي

أخبار تهمك

عاجل.. قرعة كأس ملك إسبانيا توقع برشلونة في مواجهة نارية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ يوم

باتشيكو يُدافع عن نجم الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

أحمد بلال يوجه رسالة قوية إلى المعز على بعد تصريحاته الأخيرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يُهدد ثنائي الزمالك بهذا الأمر

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

منذ حوالي 5 ساعات

أجويرو يحسم موقفه من عرض برشلونة

منذ أقل من ساعتين

السيسي يتفقد مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان

منذ ساعة و 17 دقيقة

الكشف عن سبب استبعاد موسيماني لكهربا ومحمد شريف أمام الدحيل فني

منذ حوالي 9 ساعات

"سحلوني وهددوني بالاغتصاب".. أول حوار مع "سيدة الطالبية" تكشف مفاجآت.. وتطالب بحمايتها (فيديو وصور)

منذ ساعة و نصف

رئيس الاتحاد الدولي يوجه رسالة خاصة إلى "أبو ريدة"

منذ 41 دقيقة

فوز قويسنا ووطني بركة السبع ومركز شباب أشمون وتلا بالقسم الرابع

منذ نصف ساعة

المقاولون العرب يتريث في تجربة إعادة استنساخ محمد صلاح جديد

منذ ساعة الا ربع

هالاند يقترب من الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 17 دقيقة

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موضوعات متعلقة

غلام يستعد للمشاركة مع نابولي بعد غياب دام 10 أشهر

الإصابات تضرب الفرق الإيطالية مع استئناف مسابقة الدوري

يوفنتوس يعبر عقبة نابولي في قمة مشتعلة بالكالتشيو

فوزي غلام يرفض الرحيل عن نابولي

عزل طاقم تحكيم مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بسبب كورونا

‫ترتيب جدول الدوري الايطالي‬‎ بعد خسارة المتصدر يوفنتوس ولاتسيو الوصيف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:01 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

04:00 م

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

04:29 م

أجويرو يحسم موقفه من عرض برشلونة

05:30 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

07:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع