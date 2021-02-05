القليوبية تسجل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
سجلت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 حالات من خارج المحافظة وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة

فيما سجل مركز بنها أعلى معدل للإصابة بعد أن سجل 14 إصابة جديدة، بينما سجلت 3 مدن صفر إصابات على مستوى المحافظة، هي: " قها، وشبين القناطر، وشرق شبرا "، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 12582 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 923حالة إصابة، والعبور 191 حالة، والقناطر الخيرية 789 حالة، وبنها 3936 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1264 حالة وغرب شبرا الخيمة 1324حالة، وشبين القناطر 864 حالة، وطوخ 1613 وقليوب859حالة إصابة ومدينة قها 75 حالة، وكفر شكر 732حالة إصابة".

وبحسب البيان أعلنت وفاه 5 حالات مصابين بفيروس كورونا المستجد، بمستشفي قها للعزل الصحي، وكفر شكر المركزى، وأبو المنجا المركزى، والتأمين الصحى ببنها، كانوا محجوزين بتلك المستشفيات.

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