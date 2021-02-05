الزمالك يقترب من حسم تجديد عقد فرجاني ساسي

يعقد مسؤولو نادي الزمالك، جلسة خاصة مع الدولي التونسي فرجاني ساسي، عقب مواجهة الاتحاد السكندري، في الدوري المصري الممتاز.





ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.





ويسعى مسؤولو الزمالك إلى تمديد التعاقد مع فرجاني ساسي لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.





وكان الزمالك قد تلقى هزيمة مفاجئة في الجولة الماضية، أمام نظيره غزل المحلة، بهدفين مقابل هدف.



