زادت بنسبة 14.3%.. تعرف على خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الشرقية

Advertisements

تواصل الدولة المصرية، جهودها، لتنمية وتطوير جميع المحافظات، فى مختلف المجالات والقطاعات، من خلال إقامة مشروعات قومية وتنموية كبرى، تستهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم فى مختلف القطاعات، وخصوصا القطاعات التى تمس احتياجاتهم اليومية، والتي تتعلق بالصحة العامة للمصريين، إلى جانب توفير فرص عمل مناسبة للشباب، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بهذه المحافظات.



وتواصل الحكومة، ممثلة فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، العمل بما تم استحداثه من طرق جديدة فى وضع الخطط الاستثمارية للمحافظات المختلفة، والتى تعتمد على إشراك المواطنين فى وضع تلك الخطط، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين فى التخطيط والمتابعة، وحتى تضمن أن تكون المشروعات والخدمات التى تشملها تلك الخطط مفيدة للمواطن، وتمس احتياجاته اليومية.



الإعلان عن خطة المواطن الاستثمارية



وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح «خطة المواطن الاستثمارية» في محافظة الشرقية، للعام المالي 2020 - 2021، وذلك فى إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن فى جميع محافظات الجمهورية للعام الثانى على التوالى.



وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة المواطن تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2020 - 2021، على المستوى القومى، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة فى الناتج المحلى الإجمالى، ومعدل النمو الحقيقى، ومعدل البطالة، وعدد المشتغلين، وغيرها، فضلا عن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة فى خطة العام المالى 2020 - 2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجارى تنفيذها فى كل محافظة.



وأضافت السعيد أن خطة المواطن ترتكز على التخطيط المبنى على الأدلة، من خلال الاستفادة من قواعد البيانات ومؤشرات قياس الأداء فى جميع المجالات التنموية، فى محافظات الجمهورية الـ27، بما يضمن سد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة.



تفاصيل الخطة في محافظة الشرقية



وجاءت «خطة المواطن الاستثمارية» بمحافظة الشرقية على النحو التالي:



- يصل عدد المشروعات التنموية بمحافظة الشرقية إلى 401 مشروعا.



- قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الشرقية، بخطة عام 2020 - 2021، تبلغ 6.73 مليار جنيه، بنسبة زيادة 14.3% عن خطة عام 2019 2020.



- تمثل الاستثمارات العامة الموجهة للشرقية 2.5% من الاستثمارات العامة الموزعة.



وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعى للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الشرقية بخطة عام 2020 - 2021، فتكون على النحو التالى:



- تبلغ استثمارات قطاع الإسكان 3.5 مليار جنيه، بنسبة 55.2%.



- تبلغ استثمارات قطاع التعليم قبل الجامعى 984.5 مليون جنيه، بنسبة 15.5%.



- تبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 606.4 مليون جنيه بنسبة 9.5%.



- تبلغ استثمارات قطاع النقل 389.2 مليون جنيه، بنسبة 6.1%.



- تبلغ استثمارات قطاع التعليم الجامعى 316 مليون جنيه، بنسبة 5%.



- تبلغ استثمارات القطاعات الأخرى 555.8 مليون جنيه، بنسبة 8.7%.



وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان بمحافظة الشرقية فى خطة 2020 - 2021، تتمثل فى توجيه نحو 1.6 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، إلى جانب 970 مليون جنيه موجه للبرنامج القومى للإسكان الاجتماعى بمحافظة الشرقية، علاوة على توجيه 395 مليون جنيه لتطوير مناطق وأسواق عشوائية غير آمنة بالمحافظة.



وفى قطاع التعليم قبل الجامعى، تتمثل أهم المستهدفات التنموية فى توجيه 110.5 مليون جنيه للتعليم الفنى، فضلا عن 55.9 مليون جنيه للتعليم الثانوى، بالإضافة إلى بناء 153 مدرسة و3168 فصلا، وفى قطاع التعليم الجامعى توجيه 132 مليون جنيه لخدمات الرعاية الصحية بمستشفى جامعة الزقازيق.