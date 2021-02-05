اكليل من الزهور باسم الرئيس محمود عباس على ضريح الفنان الكبير عزت العلايلي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
مي مرسي

القاهرة - المركز الإعلامي - أرسل السيد الرئيس محمود عباس إكليلًا من الزهور، على ضريح الفنان الراحل الكبير عزت العلايلي، خلال مراسم تشييع جثمانه اليوم الجمعة في القاهرة، حيث وافته المنية عن عمر ناهز 86 عاما.


وشارك وفد من سفارة دولة فلسطين بمصر بمراسم التشييع، حيث نقل المستشار الثقافي للسفارة ناجي الناجي خالص تعازي سيادة الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني إلى أسرة الفنان القدير، سائلين المولى عزوجل أن يلهمهم الصبر والسلوان لفقدان قيمة فنية وفكرية ووطنية حفلت مسيرته المهنية وأعماله الفنية بمواقف وطنية تضامنية مشرفة دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني في شتى الظروف والأوضاع السياسية التى مرت بها القضية الفلسطينية.

يذكر أن الفنان الراحل عزت العلايلي حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وقام ببطولة عددا من الأعمال التي لازالت محفورة في أذهان الجماهير حيث يمتلك رصيدًا فنيًا يضم العديد من الأفلام التي تطرقت إلى القضايا العروبية وعلى رأسها القضية الفلسطينية أبرزها بئر الخيانة،الكافير، الجاسوس، الطريق الى ايلات، الأرض.


وتعاونت السينما الفلسطينية مع الفنان عزت العلايلي في السبعينات حين استعانت منظمة الصاعقة الفلسطينية “طلائع حرب التحرير الشعبيةقوات الصاعقة” مع جهات إنتاجية جزائرية لإنتاج فيلم “شناو” الذي أخرجه المخرج المصري سمير سيف، عام 1979، وقام ببطولته عدد كبير من الفنانين في مقدمتهم عزت العلايلي.

وقد حصل الراحل عزت العلايلي على عديد من التكريمات كان آخر التكريمات الفلسطينية حين كرمته سفارة دولة فلسطين في مصر عام ٢٠١٧ في أسبوع الفيلم الفلسطيني الثالث تقديرا لمواقفه الفنية المشرفة تجاه القضية الفلسطينية عبر مسيرته الفنية المؤثرة.

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