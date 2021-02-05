الإسكان: نعمل على تطوير القرى وتوفير فرص عمل لشبابها بإنشاء مشروعات

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:53 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان، إن مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير التجمعات الريفية الأكثر احتياجا، وعددهم 175 مركز يضموا 4200 قرية.

وأشار "الرفاعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن تطوير القرى سيشمل خدمات الصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، والخدمات التعليمية، فضلا على أنهم يستهدفون توفير مشروعات لخلق فرص عمل لشباب القرى.

وأوضح معاون وزير الإسكان، أن المرحلة الأولى من المبادرة يستفيد منها 18 مليون نسمة، وتكلفة تطوير قرى المرحلة الأولى تصل إلى 150 مليار جنيه.

أخبار تهمك

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يُدافع عن نجم الزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

أحمد بلال يوجه رسالة قوية إلى المعز على بعد تصريحاته الأخيرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ يوم

باتشيكو يُهدد ثنائي الزمالك بهذا الأمر

منذ ساعة

رئيس الاتحاد الدولي يوجه رسالة خاصة إلى "أبو ريدة"

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قرعة كأس ملك إسبانيا توقع برشلونة في مواجهة نارية

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي يتفقد مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان

منذ ساعة

المقاولون العرب يتريث في تجربة إعادة استنساخ محمد صلاح جديد

منذ نصف ساعة

هالاند يقترب من الدوري الإنجليزي

منذ ساعة

الكشف عن سبب استبعاد موسيماني لكهربا ومحمد شريف أمام الدحيل فني

منذ حوالي 9 ساعات

"سحلوني وهددوني بالاغتصاب".. أول حوار مع "سيدة الطالبية" تكشف مفاجآت.. وتطالب بحمايتها (فيديو وصور)

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة تسعد جماهير الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 17 ساعة

أجويرو يحسم موقفه من عرض برشلونة

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:01 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

04:00 م

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

04:29 م

أجويرو يحسم موقفه من عرض برشلونة

05:30 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

07:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع