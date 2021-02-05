الإسكان: نعمل على تطوير القرى وتوفير فرص عمل لشبابها بإنشاء مشروعات

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قال الدكتور طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان، إن مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير التجمعات الريفية الأكثر احتياجا، وعددهم 175 مركز يضموا 4200 قرية.



وأشار "الرفاعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن تطوير القرى سيشمل خدمات الصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، والخدمات التعليمية، فضلا على أنهم يستهدفون توفير مشروعات لخلق فرص عمل لشباب القرى.



وأوضح معاون وزير الإسكان، أن المرحلة الأولى من المبادرة يستفيد منها 18 مليون نسمة، وتكلفة تطوير قرى المرحلة الأولى تصل إلى 150 مليار جنيه.

