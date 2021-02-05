فوز قويسنا ووطني بركة السبع ومركز شباب أشمون وتلا بالقسم الرابع

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أقيم اليوم الجمعة خمسة مباريات في انطلاق الدور الثاني لمسابقة دوري القسم الرابع لكرة القدم بالمنوفية.



حيث شهدت المجموعة الأولى فوز نادي قويسنا خارج ملعبة على فريق شبرابخوم رباعية نظيفة عن طريق محمد سلام في الشوط الاول، ومحمد يوسف وعبد المحسن فكري وعبد الرحمن شوقي بالشوط الثاني.



وحقق فريق وطني بركة السبع فوزا كاسحا على حساب فريق مركز شباب ميت عافية بخمسة أهداف مقابل هدف، سجلهم أحمد أنور هدفين ومحمود سمير هدفين وأحمد فتحي هدف.



وتأجل لقاء أشمون مع كفر الشيخ ابراهيم بسبب ارتباط أشمون بمباراة خارج ملعبة فيكأس مصر امام بترول اسيوط



وفي المجموعة الثانية حقق فريق نادي تلا الرياضي فوزا هاما على ضيفه فريق الشنواني بهدفين دون مقابل.



خاض تلا اللقاء بتشكيل مكون من ابراهيم الجيزاوي وعثمان خليفة ومصطفى دومه ومحمود شرف فلافيو ومسلم رجب ومحمود سمارة ومحمود البابلي ومحمد فودة ومحمود الجندي ومحمود عبد الحفيظ وشعبان الكوت.



البدلاء عبد الحميد ندا وابراهيم الحاج علي ومحمد طايل شيكو وطارق نشأت وكريم جمال واحمد ثابت ومحمد مبروك وابراهيم الحاج علي وأحمد النوتي.



وجاء تشكيل الشنواني مكون من محمد عبد الرحيم وأحمد شعبان ومحمود مرسي ومصطفى عبد الجواد شبكا وصابر عبد العزيز وأحمد سليمان غوريلا وأحمد عبد الرازق وحسين عبد السلام السيسي ومحمود عزوز وسامح بكري وادهم ابراهيم.



وتواجد بين البدلاء كلا من : عبد المنعم خالد وأيمن سكر ومحمد مأمون ومصطفى سامح ومحمد حسني وأسامه دياب وأحمد رمضان وأيمن السيد ومحمد سمير زايد.



الشوط الأول خرج بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني أحرز تلا هدف التقدم في الدقيقة الثامنة بضربة رأس للاعب محمود عبد الحفيظ من عرضية مسلم رجب.



وشهدت الدقيقة 31 احراز الهدف الثاني لتلا من انفراد للاعب محمود عبد الحفيظ صاحب الهدف الاول.



وفاز فريق مركز شباب قويسنا على ضيفه فريق الشهداء بثلاثية دون مقابل عن طريق احمد فتحي جيلبرتو هدفين، ومحمود اشرف هدف.



وحقق مركز شباب اشمون الفوز على مركز شباب ابشيش بهدفين دون رد سجلهما محمود الفيومي وهادي ابو العينين في الشوط الثاني.



ترتيب المجموعة الأولى



1- نادي أشمون 13 نقطة

2- قويسنا 12 نقطة

3- وطني السبع 11 نقطة

4- الشيخ ابراهيم 6 نقاط

6- شباب أشمون 6 نقاط

5- شبرابخوم 3 نقاط.

6- ميت عافية نقطة وحيدة



ترتيب المجموعة الثانية ⁦



1- نادي تلا 16 نقطة

2- شباب قويسنا 13 نقطة

3- الشنواني 9 نقاط

4- شباب أشمون 6 نقاط

5- الشهداء 4 نقاط

6- شباب أبشيش 3 نقاط

