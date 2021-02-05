الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت.. وتحذر من هذه الظاهرة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، كشفت خلاله تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت 6 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس السبت نهارًا:

- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس السبت ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

نشاط رياح على جنوب سيناء.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت.. وتحذر من هذه الظاهرة
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت.. وتحذر من هذه الظاهرة

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