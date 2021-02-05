الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت.. وتحذر من هذه الظاهرة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، كشفت خلاله تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت 6 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس السبت نهارًا:



- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس السبت ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.



نشاط رياح على جنوب سيناء.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

