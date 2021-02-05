رئيس الاتحاد الدولي يوجه رسالة خاصة إلى "أبو ريدة"

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:37 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أرسل السويسري جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسالة إلى المهندس هاني أبو ريدة عضو المجلس الأعلى ل"فيفا" وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد علمه بإيجابية نتيجة عينتة لاختبار فيروس كورونا.

وقال انفانتينو في رسالته إلى المهندس هاني أبو ريدة، إنه علم بإصابته بفيروس كورونا، وتمنى له الشفاء العاجل من هذا الفيروس، ناقلا إليه تحيات المجتمع الدولي لكرة القدم وأمنيات الجميع له بالشفاء، متمنيا رؤيته في القريب العاجل ومشددا عليه بالاهتمام بصحته التي تأتي قبل أي شيء.

الجدير بالذكر أن نتيجة المسحة التي أجراها أبوريدة قبل السفر لكأس العالم للأندية بالدوحة قد جاءت إيجابية، مما استلزم معه الحجر الذاتي وعدم السفر.

وكانت لجنة المراجعة في "فيفا" قد اعتمدت رسميا ترشح المهندس هاني أبوريدة لمنصب العضوية بالمجلس الأعلى لـ"فيفا" في الانتخابات المقرر إقامتها خلال شهر مارس القادم، وذلك بعد استيفاء كافة شروط النزاهة المطلوبة لشغل المنصب.

ويعد أبوريدة أقدم أعضاء المجلس الأعلى للفيفا منذ 2009، وعضو من ضمن ثمانية أعضاء في الاتحاد العالمي لقوانين كرة القدم IFAB.

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