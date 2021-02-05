كوكاكولا يتأهل لدور ال32 في كأس مصر

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
رأفت أمين



حجز فريق كوكاكولا بقيادة تامر مصطفى مقعدا في دور ال32 لبطولة كأس مصر عقب تخطية عقبة مضيفه فريق السكة الحديد بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادي السكة الحديد في
الدور التمهيدي الأخير.

دخل فريق السكة اللقاء بتشكيل يضم إبراهيم شعللها،حازم شعيب، أسامة صبحى،محمد رمزي، المتولى محمود، عبد الوهاب محمد، عبد العليم السيد، سايكو، إسلام صلاح سولارى، عمرو عزت.

وتواجد في البدلاء أحمد سعودي،محمد أحمد،محمود أكمل،محمد ناجح،محمود كشلط،محمد رمزي،محمد ريعو، محمد سعد عوض، أحمد بلحه.

بينما تكون تشكيل فريق كوكاكولا من أحمد عيد، أحمد عبد المنعم،احمد أبو الخير،حسام زين، محمد ربيعه، أحمد منعم،باسم عبد المنعم،محمد يسرى، محمد أبو الخبر،محمد لالا، حسام عبد الواحد، محمد عبد الرحيم، جون افيرى.

وتواجد في البدلاء محمد علي، كريم عرفات،بسام حسن،
رضا الويشى،احمد كمال،احمد فوزى، محمود صبري،اسلام اشرف.

خرج اللقاء بالتعادل السلبي وقا الحكم محمد خاطر بطرد لاعب السكة حازم شعيب بعد عرقلته لاعب كوكاكولا حسام عبد الواحد وهو في طريقه الى المرمى في منتصف الشوط الأول.

وأدار اللقاء الحكم محمد خاطر حكم ساحة عاونه أحمد مصطفى مساعد أول ووليد عبد اللطيف مساعد ثانى
وفرج سعد حكم رابع.

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