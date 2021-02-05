المقاولون العرب يتريث في تجربة إعادة استنساخ محمد صلاح جديد

استقر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، على تجميد المفاوضات حول مهاجم الفريق، يوسف حسن، وإيقاف فكرة خضوعه لمعايشة في بعض الأندية الأوروبية.





ورفض مجلس إدارة النادي برئاسة محسن صلاح، رحيل يوسف حسن، لخوض معايشة في عدد من الأندية الأوروبية، التي طلبت تواجد اللاعب، بسبب رغبة المقاولون العرب في تأهيل اللاعب بشكل جيد، من خلال تعلم اللغة الإنجليزية بشكل مميز، حتى لا يجد عقبات أمام خضوعه للمعايشة في الفترة المقبلة.



