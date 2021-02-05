المقاولون العرب يتريث في تجربة إعادة استنساخ محمد صلاح جديد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
استقر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، على تجميد المفاوضات حول مهاجم الفريق، يوسف حسن، وإيقاف فكرة خضوعه لمعايشة في بعض الأندية الأوروبية.

ورفض مجلس إدارة النادي برئاسة محسن صلاح، رحيل يوسف حسن، لخوض معايشة في عدد من الأندية الأوروبية، التي طلبت تواجد اللاعب، بسبب رغبة المقاولون العرب في تأهيل اللاعب بشكل جيد، من خلال تعلم اللغة الإنجليزية بشكل مميز، حتى لا يجد عقبات أمام خضوعه للمعايشة في الفترة المقبلة.

ويراهن جهاز الكرة بالمقاولون العرب، على قدرة يوسف حسن، على التألق في أوروبا مستقبلًا، ومحاولة السير على نهج الثنائي محمد النني ومحمد صلاح ثنائي الفريق السابق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح المقاولون العرب الدوري المصري احتراف

أخبار تهمك

رئيس الاتحاد الدولي يوجه رسالة خاصة إلى "أبو ريدة"

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة تسعد جماهير الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 17 ساعة

باتشيكو يُدافع عن نجم الزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

السيسي يتفقد مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان

منذ ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرعة كأس ملك إسبانيا توقع برشلونة في مواجهة نارية

منذ حوالي 5 ساعات

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 33 دقيقة

أحمد بلال يوجه رسالة قوية إلى المعز على بعد تصريحاته الأخيرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ يوم

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

المقاولون العرب يتريث في تجربة إعادة استنساخ محمد صلاح جديد

منذ نصف ساعة

هالاند يقترب من الدوري الإنجليزي

منذ ساعة

"سحلوني وهددوني بالاغتصاب".. أول حوار مع "سيدة الطالبية" تكشف مفاجآت.. وتطالب بحمايتها (فيديو وصور)

منذ ساعة و 18 دقيقة

أجويرو يحسم موقفه من عرض برشلونة

منذ ساعة و نصف

الكشف عن سبب استبعاد موسيماني لكهربا ومحمد شريف أمام الدحيل فني

منذ حوالي 9 ساعات

باتشيكو يُهدد ثنائي الزمالك بهذا الأمر

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

المقاولون يصدم الأهلي ويصر على شرطه النهائي لبيع طاهر

حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف جوهرة المقاولون بعد التألق أمام الزمالك

صراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لخطف «خليفة صلاح»

المقاولون يوافق مبدئيًا على سفر يوسف حسن لمعايشة فى بلجيكا

الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة المقاولون العرب في الدوري

المقاولون يوافق على معايشة "يوسف حسن"مع سبورتنج لشبونه البرتغالي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:01 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

04:00 م

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

04:29 م

أجويرو يحسم موقفه من عرض برشلونة

05:30 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

07:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع