إمام مسجد السيدة نفيسة: التفريط بحقوق الأوطان تفريط في الهوية والذات والكرامة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
أكد الدكتور علي الله شحاتة الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها وأرضاها) بالقاهرة أن التسامح والعفو من شيم وأخلاق الكبار، كما لا يعرف سنة التغافل إلا الكبار قال (صلى الله عليه وسلم): "تجافوا عن ذنب السخي".

وأوضح إمام السيدة نفيسة خلال خطبة الجمعة اليوم من مسجد الفاشر العتيق بولاية شمال كردفان بدولة السودان الشقيقة بعنوان: "البناء الأخلاقي ودوره في بناء الأوطان"، أن أخلاق الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) حولت الكارهين له إلى محبين، حتى انبهر الأعداء من سماحته (صلى الله عليه وسلم) فهو الذي قال (صلى الله عليه وسلم): "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، وكان لأخلاقه (صلى الله عليه وسلم) الأثر الكبير في إزالة العصبية التي كانت عند العرب، والتي سيطرت عليهم أزمانا عديدة، مبينًا أن مفهوم الوطن كبير جدًا لا تسعه المعاني ولا العبارات، والتفريط بحقوق الأوطان تفريط في الهوية والذات والكرامة.

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