تبدأ 16 فبراير.. مواعيد تسليم وحدات مشروع دار مصر بمدينة العبور

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
محمد عوده
يبدأ جهاز تنمية مدينة العبور يوم الثلاثاء 16 فبراير الحالى، فى تسليم 20 عمارة بالمرحلة الثانية من مشروع "دار مصر"، فى مدينة العبور.

ومن المقرر أن تستمر عمليات التسليم حتى يوم الإثنين 15 مارس المقبل.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" مواعيد تسليم 20 عمارة بالمرحلة الثانية من مشروع "دار مصر"، فى مدينة العبور.

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة العبور، سيبدأ يوم الثلاثاء 16 فبراير الحالى، وحتى يوم الإثنين 15 مارس المقبل، فى تسليم 20 عمارة أكواد (211، و311، و421) بالمرحلة الثانية من مشروع "دار مصر"، فى مدينة العبور.

ويتم التسليم على النحو التالى:

- تسليم وحدات العمارة رقم 38، يوم الثلاثاء 16 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 42، يوم الأربعاء 17 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 44، يوم الخميس 18 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 45، يوم الأحد 21 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 46، يوم الإثنين 22 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 49، يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 50، يوم الأربعاء 24 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 51، يوم الخميس 25 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 52، يوم الأحد 28 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 53، يوم الإثنين 1 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 54، يوم الثلاثاء 2 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 55، يوم الأربعاء 3 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 56، يوم الخميس 4 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 97، يوم الأحد 7 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 103، يوم الإثنين 8 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 104، يوم الثلاثاء 9 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 105، يوم الأربعاء 10 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 106، يوم الخميس 11 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 107، يوم الأحد 14 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 108، يوم الإثنين 15 مارس 2021.
تبدأ 16 فبراير.. مواعيد تسليم وحدات مشروع دار مصر بمدينة العبور
تبدأ 16 فبراير.. مواعيد تسليم وحدات مشروع دار مصر بمدينة العبور
تبدأ 16 فبراير.. مواعيد تسليم وحدات مشروع دار مصر بمدينة العبور
تبدأ 16 فبراير.. مواعيد تسليم وحدات مشروع دار مصر بمدينة العبور
تبدأ 16 فبراير.. مواعيد تسليم وحدات مشروع دار مصر بمدينة العبور
تبدأ 16 فبراير.. مواعيد تسليم وحدات مشروع دار مصر بمدينة العبور
تبدأ 16 فبراير.. مواعيد تسليم وحدات مشروع دار مصر بمدينة العبور
تبدأ 16 فبراير.. مواعيد تسليم وحدات مشروع دار مصر بمدينة العبور
تبدأ 16 فبراير.. مواعيد تسليم وحدات مشروع دار مصر بمدينة العبور
تبدأ 16 فبراير.. مواعيد تسليم وحدات مشروع دار مصر بمدينة العبور

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