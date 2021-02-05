أسعار الذهب العالمي تغير مسارها الهابط نحو ارتفاعات قوية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:11 م
الذهب
الذهب
رويترز

ارتفع الذهب يوم الجمعة متعافيا من أدنى مستوى فيما يزيد عن شهرين والذي بلغه في الجلسة السابقة، لكن الأسعار بصدد تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نهاية نوفمبر تشرين الثاني في ظل صعود الدولار.

 

وتتجه الفضة لأسوأ أسبوع في ثلاثة أسابيع بعد أن تراجعت بشدة عن أعلى مستوى في عدة سنوات والذي بلغته في وقت سابق من الأسبوع الحالي على خلفية زيادة اهتمام المتعاملين الأفراد.

 

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1796.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0622 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل ما يزيد عن اثنين بالمئة لأدنى مستوياته منذ أول ديسمبر كانون الأول يوم الخميس. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1797 دولارا.

 

وسجل المعدن الأصفر انخفاضا أسبوعيا 2.6 بالمئة وهو أكبر تراجع منذ الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر تشرين الثاني.

 

وقالت مارجريت يانج الإستراتيجية لدى ديلي فيكس "هناك بعض الانتعاش الفني إذ يعتقد المستثمرون أن انخفاض الخميس كان مبالغا فيه، لكن الاتجاه العام في الذهب يظل هبوطيا بفعل صعود الدولار والعوائد".

 

ويتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أشهر، بينما صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

 

وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 26.40 دولار للأوقية، لكنها منخفضة 2.1 بالمئة في الأسبوع. ونزلت الأسعار نحو 12 بالمئة منذ بلغت ذروة ثماني سنوات تقريبا عند 30.03 دولار يوم الاثنين.

 

وأضاف البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1104.15 دولار وربح البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2305.21 دولار. ويتجه المعدنان صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع.

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