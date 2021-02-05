استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم

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قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إنّ المديرية واصلت حملات الإزالة على الأراضي الزراعية في مهدها بالمراكز على مدار الساعة خلال الإجازات الرسمية، وذلك في إطار تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل.



وشدد وكيل الوزارة على جهاز حماية الأراضي بالمديرية، بقيادة المهندس علي مسعد، مدير عام الحماية، بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطة لتنفيذ قرارات الإزالة، وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لتعديات البناء على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد وخاصة في أيام الإجازات الرسمية.



وأشار وكيل الوزارة، إلى أنّ الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس ألفي كامل، مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب ياسر جمعة، رئيس مركز ومدينة طامية بتنفيذ ازالة بمركز طامية عدد 2 حالة إزالة بالمهدعلى مساحه1 قيراط الحاله الأولى بمعصرة صاوى والحاله الثانية بكفر محفوظ، وذلك بحضور المهندس عرابى محمد يمانى، رئيس قسم حماية الأراضي ومدير الجمعية ممتاز ياسين ورئيس الوحدة المحلية بكفر محفوظ الاستاذه شرين، ورئيس الوحدة المحلية بدار السلام الاستاذ محمد خير الله.



كما قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ ازاله على مساحه واحد قيراط بحوض سعد بك ناحيه البسوينه. بحضور المهندس حسين ابوحامد رئيس الوحدة المحليه بكفور النيل والمهندس حمدى حلمي. والمهندس صلاح الدين مدير الجمعية الزراعية بناحيه البسوينه.



وكذلك ايضا قامت الإدارة الزراعية بمركز يوسف الصديق بقيادة المهندس نبيل لملوم مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب كمال سلومه رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بتنفيذ ازالة اليوم الجمعه حالة تعدي تشوينات فى المهد قبل البناء على مساحة قيراط بناحية الثلثمايه بحضور المهندس عثمان على رئيس قسم الحمايه بيوسف الصديق والمهندس حمدى عبد المولى مدبر جمعية العقيلي



وايضا قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ ازالة عدد 5 حالات تعدي على الأرض الزراعية 4 حالات بناحيه سنهور القبليه وعدد واحد حاله بناحيه ترسا مساحه 4 قيراط و٨ سهم بحضور الأستاذ اشرف أيوب، نائب رئيس مجلس المدينة، والمهندس كمال عبد التواب، رئيس الحماية بالمجلس والمهندس خالد فتحي، رئيس الحمايه بالمركز والمهندس سيد عنتر، وكيل الإدارة والمهندس عبدالتواب، رئيس المكافحة.

