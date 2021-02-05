سعد رمضان يهنئ النجمة الذهبية.. فماذا دار بينهما؟

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:23 م
بوابة الفجر
لمياء علي


حرص الفنان اللبناني ​سعد رمضان​، على تهنئة النجمة الذهبية نوال الزغبي وذلك بعد طرحها كليبها الجديد "​عقلي وقف​" والذي لاقى رواجاً واسعاً في صفوف متابعيها.

وعلق رمضان عبر صفحته الخاصة على أحد موقع التواصل الاجتماعي قائلاً: "كالعادة عمل رائع من نجمة رائعة.. الف مبروك".

يذكر أن أغنية نوال من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج فادي حداد.

وتقول كلماتها :" ماشوفتش حد في الدنيا خطفني بنظرة والتانية وانا اللي عشت طول عمري بحسب مشاعري بالثانية وشوفتك قلبي ده اتبرجل وجالك جري مستعجل وانا الحب اللي جوايا كان مشروع ومتأجل ، انا عقلي وقف .. مش عارفة انا مالي بجد انا اول مرة اتخطف قدام الدنيا بحالها انا جاية أهو وبعترف علشان لو حد في يوم معرفش خلاص اهو عرف اني بحبك .. اني بحببببك".

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