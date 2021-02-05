نائب بالشيوخ عن عملة تكريم الأطباء: "أقل واجب"

Advertisements

أعرب النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سعادته لموافقة مجلس الوزراء على اصدار عملة معدنية خاصة لتكريم الفرق الطبية، قائلا: "استجابة مشكورة".



وأشار "نجاتي"، خلال برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الموافقة على اصدار هذه العملة جاء بناءا على مقترح من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بهدف تكريم الجيش الأبيض، معقبا: "أقل واجب نعمله لهم".



وأوضح عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشكل الرسمي للعملات المعدنية للأطقم الطبية موجود على موقع مجلس الوزراء، لافتا إلى أن هناك عدد من التشريعات جاري دراستها تستهدف خدمة الأطقم الطبية.

