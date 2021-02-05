ميناء "دمياط" يستلم 15.5 ألف طن قمح

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:13 م
موانئ مصر
موانئ مصر
الفجر الاقتصادي

أكدت هيئة ميناء دمياط، إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 27 سفينة، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21600 طن تشمل 9850 طن فوسفات و7000 طن يوريا و4750 طن رمل.

 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53683 طنا تضم 15600 طن ذرة و15537 طن قمح و11981 طن خردة و362 طن خشب زان و1370 طن ابلاكاش و3858 طن فول و1345 طن صودا و1955 طن هيدروكسيد الصوديوم و 1675 طن كبريتات الصوديوم

 

وسجل إجمالى حركة الصادر من الحاويات 448 حاوية مكافئة تضم خضراوات ( خرشوف و فاصوليا و بطاطس) وحاصلات زراعية (كراوية وزعتر وشمر وريحان وكتان ونعناع وفول وبردقوش وزيتون) وفواكة (برتقال وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وإسبانيا وألمانيا وأوكرانيا ومالطا وإنجلترا وبنجلاديش وروسيا وأمريكا وهولندا وسلوفينيا واليونان والصين وسنغافورة.

 

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 517 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 847 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 52480 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 46853 طنا

 

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2704 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و المنيا، وعدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4720 شاحنة

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