لطيفة تستعيد ذكرياتها مع الراحل عزت العلايلي

Advertisements







حرصت الفنانة التونسية لطيفة، على نعي الفنان الراحل عزت العلايلي، بكلمات مؤثرة بعدما رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة.



وغردت قائلة: ‏‏من اول يوم جيت فيه مصر كنت اول من سمع صوتي في بيت الاستاذ بليغ حمدي من يومها وانت متابعني و مشجعني و بتسندني سوف افتقدك يا فنان يا عظيم انت فنان محترم انت قيمة فنية و فكرية و ادبية و انسانية انا شخصيا سأفتقدها في حياتي والفن العربي سيفتقدك الف رحمة ونور على روحك ‎عزت_العلايلي.



وحضر عدد من نجوم الفن جنازة الفنان الراحل عزت العلايلي، والذي توفى صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز الـ86 عاما.



وحرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على حضورة جنازة الفنان الراحل عزت العلايلي، وأيضا الدكتور أشرف زكي وإلهام شاهين ورشوان توفيق ولبلبة.



يذكر أن الفنان عزت العلايلي توفى صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ86 عاما، وشارك "العلايلي" ف عدد كبير من الأعمال الفنية والتي لقت إعجاب الجمهور منها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف.