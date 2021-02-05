معلومات مذهلة عن سمكة القط الزجاجي

تعتبر سمكة القط الزجاجي من عائلة سمك السلور ورتبة السلوريات، تعيش في المياه الضحلة. وهي تنشط في النهار وعندما تنام فإنها تبقى نفسها معلقة ضمن زاوية معينة في الماء بواسطة فص موجود في زعنفتها الذيلية. يتضمن غذاؤها اللافقاريات المائية الصغيرة. ويندمج جسمها الشفاف مع المياه الضحلة مما يوهم الأسماك المفترسة ويجعل رؤيتها أمراً صعباً.



