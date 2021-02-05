باتشيكو يُهدد ثنائي الزمالك بهذا الأمر

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
محمد الصو
هدد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ثنائي الفريق الأول، بالتجميد خلال الفترة المقبلة.

ووجه باتشيكو، إنذار شديد اللهجة إلى محمود علاء وأحمد سيد زيزو ثنائي الفريق الأبيض، بوضعهم على دكة البدلاء بعد تراجع مستواهم الفني.

وظهر الثنائي بشكل متراجع للغاية خلال المباريات الأخيرة، والتي كان آخرها الهزيمة أمام غزل المحلة، بهدفين مقابل هدف وحيد بالدوري العام.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مباريات الدوري المصري الممتاز.

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