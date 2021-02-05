هالاند يقترب من الدوري الإنجليزي

يكثف فريق مانشستر سيتي خلال الفترة الحالية، لضم إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، كي يكون خليفة الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في الفريق.









وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، يرغب تشيلسي أيضًا في ضم هالاند، إلا أن السيتي يسعى لحسم الصفقة الصيف القادم مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن يبلغ ثمن هالاند 68 مليون جنيه إسترليني في صيف 2022 بحسب الشرط الجزائي المتواجد في عقده الحالي، والذي وقعه عند انتقاله للفريق الألماني في شهر يناير من العام الماضي.









الجدير بالذكر أن عقد أجويرو ينتهي مع مانشستر سيتي الصيف المقبل، ومن المتوقع أن يعود إلى الأرجنتين بعدما عانى هذا الموسم من الكثير من الإصابات التي أبعدته عن الملاعب.





وطالب المدرب جوارديولا من ادارة السيتي ضم مهاجم بارز للعب إلى جوار جابريل جيسوس، ووجد ضالته في هالاند الذي سجل 38 هدفًا في 39 مباراة خاضها مع الفريق الألماني.



