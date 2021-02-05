محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بمشروع تطوير كورنيش بحر يوسف

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
ريهام على
عقب أداءه صلاة الجمعة بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بجولة ميدانية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على سير العمل بمشروع تطوير كورنيش بحر يوسف بمنطقة باغوص، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ الميدانية شملت تفقد سير العمل بمشروع تطوير كورنيش بحر يوسف بمنطقة باغوص، والذي يشمل أعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة، وصيانة الأرصفة والبلدورات وعمل انترلوك بطول الــ 220 مترًا التي يجري تطويرها، وكذلك عمل تندات لجلوس الزوار.

وجه المحافظ، رئيس المدينة بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال في موعدها المقرر خلال 10 أيام، وعمل "رامبات" بالأرصفة للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة، مع مراعاة الشكل الجمالي في أعمال التطوير والحفاظ على النظافة العامة، وتعميم التجربة لتشمل تطوير الكورنيش بشكل كامل بمدينة الفيوم.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن جولة المحافظ شملت أيضًا منطقة الحادقة، والفنية، وشارع النبوي المهندس، ووجه المحافظ بفض عدد من الأسواق العشوائية، كما تفقد أرض مشروع مبنى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بجوار قسم أول شرطة الفيوم.
محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بمشروع تطوير كورنيش بحر يوسف
محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بمشروع تطوير كورنيش بحر يوسف
محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بمشروع تطوير كورنيش بحر يوسف
محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بمشروع تطوير كورنيش بحر يوسف
محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بمشروع تطوير كورنيش بحر يوسف
محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بمشروع تطوير كورنيش بحر يوسف
محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بمشروع تطوير كورنيش بحر يوسف
محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بمشروع تطوير كورنيش بحر يوسف
محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بمشروع تطوير كورنيش بحر يوسف
محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بمشروع تطوير كورنيش بحر يوسف
محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بمشروع تطوير كورنيش بحر يوسف
محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بمشروع تطوير كورنيش بحر يوسف
محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بمشروع تطوير كورنيش بحر يوسف
محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بمشروع تطوير كورنيش بحر يوسف

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