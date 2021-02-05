فقدنا إنساناً وفنانا كبيرا.. هيفاء وهبي تنعي عزت العلايلي

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حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على نعي الفنان الراحل عزت العلايلي، بكلمات مؤثرة بعدما رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة.



وغردت قائلة: ‏فقدنا اليوم انساناً وفناناً كبيراً وداعاً ‎عزت_العلايلي إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون.



وحضر عدد من نجوم الفن جنازة الفنان الراحل عزت العلايلي، والذي توفى صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز الـ86 عاما.



وحرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على حضورة جنازة الفنان الراحل عزت العلايلي، وأيضا الدكتور أشرف زكي وإلهام شاهين ورشوان توفيق ولبلبة.



يذكر أن الفنان عزت العلايلي توفى صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ86 عاما، وشارك "العلايلي" ف عدد كبير من الأعمال الفنية والتي لقت إعجاب الجمهور منها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف.