فوز نجع حمادي وسكر قوص بالقسم الرابع

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انتهت قبل قليل مباريات الجولة الثانية، للدور الثاني من دوري القسم الرابع، التي شهدت منافسة شرسة تضامنا مع اقتراب البطولة من الانتهاء.



اسفرت نتائج الجولة، عن فوز فريق مركز شباب نجع حمادي علي نظيره فريق مركز شباب العمال بقنا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب مركز شباب العمال، ليرفع مركز شباب نجع حمادي رصيده للنقطة11 يحتل بها المركز الثاني، فيما تجمد رصيد العمال عند 7 نقاط بالمركز الرابع.



علي الجانب الاخر استطاع فريق سكر قوص ان يحافظ علي صدارة المجموعة، بعد ان نجح في تحقيق الفوز خارج الديار علي نظيره فريق نادي الشاطئ بسفاجا بهدف نظيف، ليصل للنقطة 14 يحتل بها المركز الاول، ويتزيل فريق الشاطئ جدول ترتيب الدوري بدون رصيد من النقاط.



ليأتي ترتيب جدول المسابقة كما يلي:

1_سكر قوص 14 نقطة

2_ نجع حمادي 11 نقطة

3_ ابوتشت 7 نقاط

4_عمال قنا 7 نقاط

5_ الشاطئ بدون نقاط