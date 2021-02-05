فوز نجع حمادي وسكر قوص بالقسم الرابع

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
انتهت قبل قليل مباريات الجولة الثانية، للدور الثاني من دوري القسم الرابع، التي شهدت منافسة شرسة تضامنا مع اقتراب البطولة من الانتهاء.

اسفرت نتائج الجولة، عن فوز فريق مركز شباب نجع حمادي علي نظيره فريق مركز شباب العمال بقنا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب مركز شباب العمال، ليرفع مركز شباب نجع حمادي رصيده للنقطة11 يحتل بها المركز الثاني، فيما تجمد رصيد العمال عند 7 نقاط بالمركز الرابع.

علي الجانب الاخر استطاع فريق سكر قوص ان يحافظ علي صدارة المجموعة، بعد ان نجح في تحقيق الفوز خارج الديار علي نظيره فريق نادي الشاطئ بسفاجا بهدف نظيف، ليصل للنقطة 14 يحتل بها المركز الاول، ويتزيل فريق الشاطئ جدول ترتيب الدوري بدون رصيد من النقاط.

ليأتي ترتيب جدول المسابقة كما يلي:
1_سكر قوص 14 نقطة
2_ نجع حمادي 11 نقطة
3_ ابوتشت 7 نقاط
4_عمال قنا 7 نقاط
5_ الشاطئ بدون نقاط

أخبار تهمك

رئيس الاتحاد الدولي يوجه رسالة خاصة إلى "أبو ريدة"

منذ أقل من نصف ساعة

"سحلوني وهددوني بالاغتصاب".. أول حوار مع "سيدة الطالبية" تكشف مفاجآت.. وتطالب بحمايتها (فيديو وصور)

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة تسعد جماهير الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 17 ساعة

الكشف عن سبب استبعاد موسيماني لكهربا ومحمد شريف أمام الدحيل فني

منذ حوالي 9 ساعات

باتشيكو يُهدد ثنائي الزمالك بهذا الأمر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يتفقد مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان

منذ ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

منذ حوالي 5 ساعات

أجويرو يحسم موقفه من عرض برشلونة

منذ ساعة و نصف

المقاولون العرب يتريث في تجربة إعادة استنساخ محمد صلاح جديد

منذ نصف ساعة

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ يوم

عاجل.. قرعة كأس ملك إسبانيا توقع برشلونة في مواجهة نارية

منذ حوالي 4 ساعات

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 32 دقيقة

باتشيكو يُدافع عن نجم الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

هالاند يقترب من الدوري الإنجليزي

منذ ساعة

أحمد بلال يوجه رسالة قوية إلى المعز على بعد تصريحاته الأخيرة

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:01 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

04:00 م

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

04:29 م

أجويرو يحسم موقفه من عرض برشلونة

05:30 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

07:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع