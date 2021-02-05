اللبنانية داليدا خليل تنعي عزت العلايلي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
لمياء علي


حرصت الفنانة اللبنانية داليدا خليل على نعي الفنان الراحل عزت العلايلي، بكلمات مؤثرة بعدما رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة.

وغردت قائلة: ‏‏رحيل الفنان ‎عزت_العلايلي الله يرحمه.

وحضر عدد من نجوم الفن جنازة الفنان الراحل عزت العلايلي، والذي توفى صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز الـ86 عاما.

وحرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على حضورة جنازة الفنان الراحل عزت العلايلي، وأيضا الدكتور أشرف زكي وإلهام شاهين ورشوان توفيق ولبلبة.

يذكر أن الفنان عزت العلايلي توفى صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ86 عاما، وشارك "العلايلي" ف عدد كبير من الأعمال الفنية والتي لقت إعجاب الجمهور منها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف.

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