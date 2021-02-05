السيسي يتفقد مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة بجولة تفقدية لمشروع مركز النقل المتكامل بمساحة ٣٠٠ فدان، والذي يقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولى.

ومركز النقل الجماعى يتضمن كافة المكونات المتكاملة لنقل المواطنين والمسافرين، منها محطة دولية للحافلات، وموقف نقل إقليمي، ومركز تجاري، ومجمع إداري، ومناطق ترفيهية ومطاعم، وفندق، بالاضافة الى ورش الخط الرابع لمترو الأنفاق.

ويتميز موقع الجغرافى للمشروع بأنه يتوسط محاور ربط الطرق الرئيسية للجمهورية بالاضافة الى قربه من مطار القاهرة الدولي وذلك ليساعد على سهولة تنقل وحركة المسافرين الداخلية والخارجية ويساعد علي تقليل الكثافات المرورية داخل القاهرة وسهولة وتوفير وقت الرحلات وتقليل معدلات استهلاك الوقود والمحافظة علي البيئة.

وقد وجه السيد الرئيس بأن يتضمن مركز النقل الجماعى بمحطته الدولية كافة الخدمات على احدث مستوى بقدرة استيعابية كبيرة ليتكامل مع التطوير الذي تم مع شبكة الطرق المحيطة به وذلك لإستيعاب الحركة المرورية من وإلى المركز، حيث تم تطوير طريق السويس ليصبح بعرض ٩ حارة مرورية لكل إتجاه، وكذلك إنشاء الطريق الداعم للطريق الدائري ليصبح إجمالي عدد ۸ حارة مرورية لكل إتجاه، فضلًا عن إنشاء طريق جديد للربط بين الطريق الدائري وطريقي السويس ومحور محمد نجيب.

كما تفقد السيد الرئيس كذلك مشروعات تطوير طرق ومحاور مناطق شرق القاهرة خاصة تلك التي تربط محاور وطرق مدينة نصر الجديدة بطريق السويس والطريق الدائري، وكذلك الطرق والكباري داخل نطاق مدينة نصر لتسهيل الحركة المرورية على المواطنين خاصة في منطقة الحي الثامن الجارى انشاء عدد من المحاور الطولية والعرضية به للربط بين طرقه الرئيسية وطريق الاوتوستراد وطريق السويس.

وقد وجه السيد الرئيس بالاسراع في معدلات التنفيذ والانتهاء من تلك المشروعات لتخفيف الضغط المروري على الشوارع الرئيسية وسرعة تنقل المواطنين وتوفير الوقود، وكذلك التنسيق الدقيق بين جميع جهات الدولة بشأن استغلال العمليات الانشائية الحالية للطرق لتجديد المرافق في نطاق تلك المشروعات من شبكات صرف وشبكات مياه صحية جديدة بديلة للشبكات القديمة المتهالكة وطبقا لأعلى المواصفات ومعايير الجودة خدمة لسكان تلك المناطق.
السيسي يتفقد مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان
السيسي يتفقد مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان
السيسي يتفقد مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان
السيسي يتفقد مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان
السيسي يتفقد مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان
السيسي يتفقد مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان
السيسي يتفقد مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان
السيسي يتفقد مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان
السيسي يتفقد مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان
السيسي يتفقد مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان
السيسي يتفقد مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان
السيسي يتفقد مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان
السيسي يتفقد مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان
السيسي يتفقد مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان
السيسي يتفقد مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان
السيسي يتفقد مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان
السيسي يتفقد مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان
السيسي يتفقد مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان
السيسي يتفقد مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان
السيسي يتفقد مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان

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