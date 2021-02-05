"الدولار" يخسر 5 قروش مقابل الجنيه خلال أسبوع

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:27 م
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
الفجر الاقتصادي

حقق سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري الاسبوع الماضي خسائر جديدة ليواصل مسارة الهابط المتوقع هذا العام.

 

وخسر سعر صرف "الدولار" نحو 5 قروش في تعاملات  الأسبوع المماضي بالبنك المركزي ؛ ليسجل 15.63 جنيه للشراء 15.73 للبيع في البنك المركزي.

 

وبلغ سعر الدولار في كلا من بنوك مصر ايران، ووكريدي اجريكول، وبنك الأسكندرية وبنك قطر الوطني نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

 

وسجل في بنك مصر نحو 16.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع وهي نفس الأسعار في البنك الأهلى.

 

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة :

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـــــــزي المصـري في اجتماعهـايوم   4 فبراير 2021 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

 

انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر الى 5.4٪ في ديسمبر 2020 من 5.7٪ في نوفمبر 2020، مدفوعاً بشكل أساسى  بانخفاض اسعار الخضروات الطازجة . ويرجع ذلك إلى كل من النمط الموسمي لأسعار الخضراوات الطازجة بالإضافة إلى التلاشي الجزئى لصدمة العرض التي شهدتها أسعار الطماطم في نوفمبر 2020. كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 3.8٪ في ديسمبر 2020 مقابل 4.0٪ في نوفمبر 2020.

وبناءً على ذلك، سجل التضخم العام السنوي في الحضر معدلاً متوسطاً قدره ​​5.2% خلال الربع الرابع من عام 2020، وهوأقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف والبالغ 6% والمعلن في عام 2018. ويرجع هذا الانحراف عن النطاق المستهدف الى كل من أثر انتشار جائحة كورونا  والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على النشاط الاقتصادي. وبالإضافة لذلك، اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لتجنب أي نقص ناتج عن المعروض من السلع في السوق، وهو ما ساهم أيضاً في خفض معدلات التضخم. وعلى الرغم مما سبق، وبالنظر إلى توازنات المخاطر، اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي بما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتشير البيانات الأولية الى ان معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل  0.7٪ وذلك خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بـسالب 1.7٪  خلال الربع الثاني من ذات العام. وقد استمرت بعض المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي خلال الربع الرابع من عام 2020. كما انخفض معدل البطالة ليسجل 7.3٪ خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بـ 9.6٪ خلال الربع الثاني من ذات العام.

وعلى الصعيد العالمي، لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبى لكل من الموجة الثانية لانتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمى على المدى القريب. وعلى صعيد آخر، فإن مسار تعافي الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير علي مدي فاعلية و توافر وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا والتي بدورها قد تخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، استمر ارتفاع الأسعار العالمية  للبترول مدفوعا بتطورات من جانب العرض.

وفى ضوء ماسبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي ، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر الدولار مقابل الجنيه الدولار البنك المركزي يثبت الفائدة اسعار الدولار بالبنوك

أخبار تهمك

شرط إيهاب جلال الوحيد لتدريب بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على موعد عودة نجم برشلونة للملاعب

منذ 36 دقيقة

أول قرار من موسيماني عقب فوز الأهلي على الدحيل القطري

منذ حوالي 7 ساعات

صعدو لاڤيينا والعبور والنصر وكيما وسوهاج والنجوم للدور 32 لكأس مصر

منذ ثلث ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الزمالك ضد الإتحاد السكندري في الدوري المصري

منذ 38 دقيقة

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ ساعة و 10 دقيقة

باتشيكو يُدافع عن نجم الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

مفاجأة تسعد جماهير الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ حوالي 22 ساعة

الكشف عن سبب استبعاد موسيماني لكهربا ومحمد شريف أمام الدحيل فني

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد بلال يوجه رسالة قوية إلى المعز على بعد تصريحاته الأخيرة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد رفض ألمانيا.. مدينة جديدة مرشحة لاستضافة مباراة ليفربول ولايبزيج بدوري الأبطال

منذ ساعة و 9 دقيقة

أول تعليق من سواريز على تسريب عقد ميسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرعة كأس ملك إسبانيا توقع برشلونة في مواجهة نارية

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار في التعاملات المسائية بالبنوك اليوم الجمعة 4-3-2020

أسعار الدولار اليوم السبت 4-4-2020 تواصل الأستقرار أمام الجنيه

أسعار الدولار اليوم الأحد 5-3-2020.. الجنيه يثبت قوته أمام العملة الأمريكية

أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 15-5-2020.. سعر العملة الأمريكية بعد قرار البنك المركزي

أسعار الدولار تستقر هذا الأسبوع .. والمركزي يثبت سعر العائد على الجنيه

البنك المركزي يعلن تثبيت أسعار الفائدة بالرغم من انخفاض معدلات التضخم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:01 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

04:00 م

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

04:29 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

07:39 م

عاجل.. قرعة كأس ملك إسبانيا توقع برشلونة في مواجهة نارية

02:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع