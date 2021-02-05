موسيماني يبدأ التخطيط لموقعة بايرن ميونخ

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة مع جهازه المعاون، اليوم الجمعة، للتخطيط لمباراة بايرن ميونخ، المقرر لها الإثنين المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وشملت الجلسة، الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة بايرن ميونخ، ودراسة الخصم بالفيديو، إلى جانب تجهيز الملخصات التي سيتم عرضها على اللاعبين خلال محاضرات الفيديو.

ووضع الجهاز الفني برنامج تدريبي استشفائي للفريق، سيتم تنفيذه خلال مران اليوم، بعد الفوز 1-0 على الدحيل القطري، وبلوغ المربع الذهبي.

وواصل فريق  الأهلي  التدريبات، ظهر اليوم الجمعة، عقب لقاء الدحيل أمس، من أجل الاستعداد لمواجهة العملاق البافاري.

ومن المقرر أن تجري بعثة الأهلي، مسحة طبية جديدة، غدًا السبت، داخل مقر الإقامة بالدوحة، استعدادًا للقاء بايرن ميونخ.

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