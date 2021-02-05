أجويرو يحسم موقفه من عرض برشلونة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم هجوم مانشستر سيتي الإنجليزي حسم موقفه من الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن أكثر من مرشح على رئاسة برشلونة  تحدث مع وكلاء أعمال أجويرو من أجل انضمام النجم الأرجنتيني إلى قلعة الكامب نو في الموسم المقبل خلال صفقة مجانية.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن أجويرو أبلغ مرشحي برشلونة أنه حريص على تغيير الأجواء وخوض تجربة جديدة خارج مانشستر سيتي.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن أجويرو صديق مقرب لليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة وبالتالي وصوله إلى الكامب نو قد يساعد على استمرار البرغوث الأرجنتيني في صفوف الفريق الكتالوني.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي في الصيف المقبل ولا توجد مفاوضات حاليًا بين الطرفين بشأن التجديد، حيث ينتظر البرغوث الأرجنتيني ما ستسفر عنه انتخابات النادي الكتالوني.

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