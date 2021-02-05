المملكة العربية السعودية ترحب بخطاب بايدن (فيديو)













المملكة العربية السعودية ترحب بخطاب الرئيس الأميركي بايدن حيال التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات.





وكانت قد أبدت ترحيبها بما ورد في خطاب بايدن وشددت في بيانها على "موقفها الثابت" في دعم التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية مرحبة بتأكيد أميركا على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.



