الالومنيوم يغادر كأس مصر بخسارته امام كيما بثنائية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
خسر فريق نادي الالومنيوم امام ضيفه نادي كيما اسوان، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن مواجهات الدور التمهيدي الرابع لبطولة كأس مصر.

بهذه النتيجة يتأهل فريق نادي كيما اسوان، للدور الثاني والثلاثون، من بطولة كأس مصر، موسم 2020 2021.

يذكر ان فريق نادي كيما اسوان تأهل للدور التمهيدي الرابع لبطولة كأس مصر علي حساب فريق نادي طهطا بعد تحقيقه الفوز بثنائية مقابل هدف

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