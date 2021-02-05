صعدو لاڤيينا والعبور والنصر وكيما وسوهاج والنجوم للدور 32 لكأس مصر

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:19 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
فاز فريق بتروجت على فريق منشيه الشهداء بضربات الترجيح في الدور التمهيدي الأخير لكأس مصر.

خرج اللقاء التعادل بهدف لمثله تقدم فريق بتروجت بهدف محمود محمد في الدقيقة 44 من الشوط الأول وتعادل أسامة سعيد في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وفاز فريق المنصورة على فريق الحامول بهدفين نظيفين سجلها محمد نجاتي في الدقيقة 25 من الشوط الأول وجلال الشرقاوي في الدقيقة 20 من الشوط الثاني.

فوز فريق النصر على فريق شبان بدواى بخماسية نظيفة سجلها كالوشا في الشوط الأول وأحمد الصعيدي هدفين وجون مانجا وأحمد حسين في الشوط الثاني.

فوز فريق كيما أسوان على فريق الألومنيوم بهدفين مقابل هدف سجلها محمد حسنى فى الشوط الأول ويحيى جمال في الشوط الثاني واستطاع الالومنيوم من تسجيل هدف.

فوز فريق سوهاج على فريق تليفونات بني سويف بهدف نظيف سجله عمر حسن في الشوط الأول.

فوز فريق لافينتا على فريق ملوى بضربات الترجيح برباعية مقابل ثلاثة بعد انتهاء المباراة بهدف لمثله.

فوز فريق العبور على فريق الداخلية بضربات الترجيح أربعة مقابل ثلاثة بعد انتهاء المباراة بهدف لمثله تقدم فريق الداخلية بهدف اسماعيل بامبا في الدقيقة 40 وتعادل محمد سعيد في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

فوز فريق كوكاكولا على فريق السكة بضريات الترجيح بتسعة اهداف مقابل ثمانية بعد التعادل بدون أهداف.

فوز فريق النجوم على فريق مصر للتأمين بضربات الترجيح ثمانية مقابل سبعه بعد التعادل السلبى.

فوز فريق دكرنس على فريق البلدية
بضربات الترجيح بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد التعادل السلبى.
فوز فريق الحرس على فريق فاركو بضربات الترجيح برباعية مقابل ثلاثة بعد التعادل بدون أهداف.

فوز فريق القناة على فريق المريخ بضربات الترجيح برباعية مقابل هدفين بعد التعادل بهدف لمثله تقدم المريخ بهدف عبد الله ناصر من ركلة جزاء في الدقيقة 20 من الشوط الثاني وتعادل حازم موسى للقناة.

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