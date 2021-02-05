رسميًا.. “دبيبة” رئيسًا للحكومة الليبية المقبلة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر


أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، فوز قائمة عبد الحميد الدبيبة بنسبة 39 صوتًا، ليصبح محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي والدبيبة رئيسًا للحكومة.
وبحسب قناة "العربية"، فإن الحكومة الليبية المؤقتة ستضم موسى الكوني وعبدالله اللافي في المجلس الرئاسي الليبي.
 
وقالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، عقب إعلان نتائج التصويت، إن السلطة التنفيذية عليها أن تلتزم بروح خارطة الطريق.
 
وأضافت: "نعيش الآن لحظة تاريخية بعد انتخاب السلطة التنفيذية الانتقالية في ليبيا".
 
وكانت قائمة رئيس مجلس النواب الليبي السابق، عقيلة صالح، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، خسرت التصويت أمام قائمة الدبيبة بفارق 5 أصوات.

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