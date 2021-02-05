ندوتان بمسجد الكون ومسجد المساليت بجزيرة أبا بولاية النيل الأبيض

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قام أعضاء قافلة الأوقاف الدعوية بعقد ندوتين الأولى بمسجد الكون، والثانية بمسجد المساليت بجزيرة أبا بولاية النيل الأبيض.استمرارًا لنشاط القافلة الدعوية لوزارة الأوقاف في ولاية النيل الأبيض



وخلال الندوة التي أقيمت بمسجد الكون أكد عادل حسن حمزة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي على أهمية التقوى، وأنها مركب النجاة لعباد الله، وأنها تعني الخوف من الله تعالى، والعمل على إصلاح العبد لنفسه، ولمجتمعه، وأن يكون سببًا في جلب المنافع ودفع المضار عن المجتمع كله، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةَ: "هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ"، قَالَ: "قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا أَهْلٌ أَنْ أُتَّقَى، فَمَنِ اتَّقَانِي فَلَمْ يَجْعَلْ مَعِي إِلَهًا، فَأَنَا أَهْلٌ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ".



ومن جانبه أكد الدكتور عمرو الكمار مدير أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين أن الإتقان هو الذي تميزت به أمة الإسلام، وسادت الأمم لما تمسكت به، يقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه"، فالإتقان مطلوب في كل شيء، قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "إن الله كتب الإحسان على كل شيء" والإحسان أعلى درجات الإتقان، والإتقان كما يكون في العبادات يكون كذلك في الأعمال والمعاملات، كالوظيفة والصنعة وغيرها، وبه يسعد الناس ويطيب الكسب وتعمر البلاد ويعم الخير.



وخلال الندوة التي أقيمت بمسجد المساليت، بين الشيخ محمد رجب عبد الدايم إمام وخطيب مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ فضل القرآن الكريم والعمل بما فيه، فهو الحبل المتين، والصراط المستقيم، وفيه باب عظيم من الأجر، فعن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ (رضى الله عنه) قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): "مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ: ألم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَامٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ ".





