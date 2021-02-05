مصرع رجل وزوجته بسبب "شالية" بالشرقية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:09 م
بوابة الفجر
سمر السيد


توفى رجل وزوجته وإصيبت ابنتهما اختناقا بسبب نقص الأكسجين إثر اشعال النيران في كمية من الأخشاب شالية" وتركها لتدفئة المنزل بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة الحسينية بوفاة "حسن. ش. د" 56 عاما موظف بالإدارة التعليمية بالحسينية مقيم بقرية الملكيين البحرية التابعة لإدارة مركز الحسينية وزوجته "منال. م." 48 عاما واصابة ابنتهما رانيا "15 عاما.

انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة الحسينية لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين العثور على موقد" شالية" بها كمية من الأخشاب المحترقة. ورجحت المعاينة الأولية والفحوصات حدوث الوفاة بسبب نقص الأكسجين حيث تم ترك الأخشاب مشتعلة أثناء نومهم مع إغلاق النوافذ.

جرى نقل الجثتين إلى مستشفى الحسينية المركزى وتم التحفظ عليهما بمشرحة المستسفي كما تم نقل الطفلة المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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