التحفظ على 2,78 طن زيت طعام فاسد بالإسكندرية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:07 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 2،78 طن "زيت طعام" معبأة داخل خزانات غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للمستهلكين، وحجز صاحب المضبوطات بتهمة الغش التجاري.
 
كان تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية، يفيد بضبط قائد سيارة، حال مروره وتواجده بشوارع المدينة أثناء حيازته كمية من زيت الطعام غير صالح للاستخدام الادمي.
 
وبتفتيشه عثر علي 2،78 طن "زيت طعام" معبأة داخل خزانات غير صالح للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للمستهلكين بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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