حريق مروع يلتهم صيدلية في الشرقية

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اندلع حريق "منذ قليل" في صيدلية بمدينة الصالحية الجديدة ما بمحافظة الشرقية اسفر عن إلتهام محتويات الصيدلية من الأدوية.



تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة الصالحية الجديدة بلاغا بنشوب حريق داخل صيدلية في المدينة.



انتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بـ سيارتي إطفاء بإشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية المدنية وتبيننشوب الحريق على مساحة 40 متر في الصيدلية وأسفر الحريق عن التهام محتويات الصيدلية كاملة.



وتبين من المعاينة الأولية حدوث الحريق بسبب ماس كهربائي. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.