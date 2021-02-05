حريق مروع يلتهم صيدلية في الشرقية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:06 م
بوابة الفجر
سمر السيد


اندلع حريق "منذ قليل" في صيدلية بمدينة الصالحية الجديدة ما بمحافظة الشرقية اسفر عن إلتهام محتويات الصيدلية من الأدوية.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة الصالحية الجديدة بلاغا بنشوب حريق داخل صيدلية في المدينة.

انتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بـ سيارتي إطفاء بإشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية المدنية وتبيننشوب الحريق على مساحة 40 متر في الصيدلية وأسفر الحريق عن التهام محتويات الصيدلية كاملة.

وتبين من المعاينة الأولية حدوث الحريق بسبب ماس كهربائي. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

أخبار تهمك

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعة

أول قرار من موسيماني عقب فوز الأهلي على الدحيل القطري

منذ حوالي 7 ساعات

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ يوم

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

منذ حوالي 18 ساعة

باتشيكو يُدافع عن نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

مفاجأة تسعد جماهير الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

الكشف عن سبب استبعاد موسيماني لكهربا ومحمد شريف أمام الدحيل فني

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من سواريز على تسريب عقد ميسي

منذ ساعة و 27 دقيقة

بعد رفض ألمانيا.. مدينة جديدة مرشحة لاستضافة مباراة ليفربول ولايبزيج بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قرعة كأس ملك إسبانيا توقع برشلونة في مواجهة نارية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد بلال يوجه رسالة قوية إلى المعز على بعد تصريحاته الأخيرة

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الزمالك ضد الإتحاد السكندري في الدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

شرط إيهاب جلال الوحيد لتدريب بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:01 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

04:00 م

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

04:29 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

07:39 م

عاجل.. قرعة كأس ملك إسبانيا توقع برشلونة في مواجهة نارية

02:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع