انفراد.. ننشر التقرير الطبي لواقعة سحل "سيدة الطالبية" بالشارع

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على سيدة وسحلها بالشارع بالطالبية، حيث أوضح التقرير الطبي المبدئي حجم الإصابات التي تعرضت لها، وتبين بوجود سحجات وكدمات متفرقة بالجسم والوجة.

وكشف التقرير الطبي، عن وجود إصابات بالساقين وتورم أعلى الرقبة من الخلف.

وقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، في واقعة الاعتداء على سيدة  وسحلها بالشارع،بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة قدرها ألفين جنيه.

وباشرت نيابة الهرم، بجنوب الجيزة التحقيقي في واقعة الاعتداء على سيدة وتدعى "جيهان" على يد جيرانها وهما "أحمد فتحي"وزوجته "رغدة"، وقررت النيابة بعرض السيدة،غدًا على الطب الشرعي، للوقوف على حجم الإصابات التي تعرضت لها.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد تعرض ربة منزل لاعتداء بالضرب على يد سيدة لبنانية الجنسية وزوجها، وبإجراء التحريات تبين أن المتهمة تحمل جنسية دولة عربية، وأنها وزوجها اعتديا على المجني عليها، بسبب خلافات سابقة على عقار سكني، ورصدت كاميرات المراقبة المتهمين خلال واقعة الاعتداء.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق

انفراد.. ننشر التقرير الطبي لواقعة سحل "سيدة الطالبية" بالشارع
انفراد.. ننشر التقرير الطبي لواقعة سحل "سيدة الطالبية" بالشارع

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