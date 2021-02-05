تعرف على موعد عودة نجم برشلونة للملاعب

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أشارت بعض التقارير الصحفية الإسبانية ، اليوم الجمعة، إلى  أن عودة أنسو فاتي نجم برشلونة، إلى الملاعب ستؤجل لمدة شهر على الأقل، بسبب تدهور حالة ركبته. 


وقالت صحيفة "سبورت"، فإن الموعد المحدد لعودة فاتي كان في أوائل مارس، لكن تدهور حالة ركبة اللاعب سيؤجل عودته لنهاية الشهر ذاته في أفضل الأحوال، وقد تصل إلى منتصف أبريل.




ونوهت إلى أنه ظهر أول ملامح إلإنذار منذ أكثر من أسبوع، بعدما شعر فاتي بآلام مفاجئة في ركبته اليسرى، وقام اللاعب بتكثيف العمل، لكن الاستجابة لم تكن مثل التوقعات.

وأضافت أن فاتي شعر بألم شديد، وعقب فحص ركبته، تم اكتشاف وجود سوائل، وكان من الضروري إيقاف العمل اليومي، كما إن المشاورات بين الخدمات الطبية بالنادي والدكتور رامون كوجات الذي أجرى الجراحة لأنسو فاتي، توصلت لضرورة تجنب المخاطرة، وتأجيل موعد عودة اللاعب للمباريات.


وخضع فاتي قد خضع لعملية جراحية، بعدما أصيب في الغضروف المفصلي الداخلي للركبة اليسرى،وسيخضع فاتي لتنظيف الركبة، من أجل التخلص من السوائل التي نشأت، وتجنب أي عامل قد يتسبب في آلام للاعب الشاب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فاتي برشلونة الدوري الإسباني إصابة فاتي

أخبار تهمك

عاجل.. قرعة كأس ملك إسبانيا توقع برشلونة في مواجهة نارية

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من سواريز على تسريب عقد ميسي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

موعد مباراة الزمالك ضد الإتحاد السكندري في الدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

باتشيكو يُدافع عن نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

بعد رفض ألمانيا.. مدينة جديدة مرشحة لاستضافة مباراة ليفربول ولايبزيج بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

منذ حوالي 3 ساعات

أول قرار من موسيماني عقب فوز الأهلي على الدحيل القطري

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن سبب استبعاد موسيماني لكهربا ومحمد شريف أمام الدحيل فني

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد بلال يوجه رسالة قوية إلى المعز على بعد تصريحاته الأخيرة

منذ حوالي 5 ساعات

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ يوم

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعة

مفاجأة تسعد جماهير الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ حوالي 22 ساعة

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم

منذ حوالي 18 ساعة

شرط إيهاب جلال الوحيد لتدريب بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

كوادرادو في برشلونة

جوارديولا في أزمة كبيرة ويبحث عن الحل البديل

الرباط الصليبي ينهي موسم نجم ريال مدريد

عاجل.. الكشف عن مدة غياب فاتي

ضربة موجعة لبرشلونة بسبب فاتي

تعرف على مدة غياب فاتي عن الملاعب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:01 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

04:00 م

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

04:29 م

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

07:39 م

عاجل.. قرعة كأس ملك إسبانيا توقع برشلونة في مواجهة نارية

02:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع