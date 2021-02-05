موعد مباراة الزمالك ضد الإتحاد السكندري في الدوري المصري





يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لمواجهة هامة أمام الإتحاد السكندري ضمن إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.





موعد الزمالك ضد الإتحاد السكندري في الدوري المصري





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الإتحاد السكندري بالجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الأحد المقبل.





وتنقل قناة أون تايم سبورتس 1، حصريا مواجهة الزمالك ضد الإتحاد السكندري ضمن إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، حصريا عبر شاشتها.





ويسعى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، لتجاوز كبوة الخسارة أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري وتحقيق انتصار أمام زعيم الثغر.





ويحتل الفارس الأبيض صدارة ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بفارق مباراة أقل لصالح الأهلي صاحب المركز الثاني، فيما يأتي الاتحاد السكندري في المركز السادس عشر برصيد ثمان نقاط.



