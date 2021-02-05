إعادة ترشيح أبو الغيط والاستعداد لموجة ثالثة من كورونا.. أبرز أحداث الأسبوع في مصر

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شهدت مصر على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 30 يناير، وحتى اليوم الجمعة 5 فبراير 2021.









مصر تعيد ترشيح أحمد أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت الماضي، رسائل إلى أشقائه القادة العرب للإعراب عن اعتزام مصر إعادة ترشيح أحمد أبو الغيط، أمينا عاما لجامعة الدول العربية، لفترة ثانية، مدتها 5 سنوات، والتطلع لدعم القادة لهذا الترشيح وفقا لما تقضي به أحكام ميثاق الجامعة.



واوضحت رئاسة الجمهورية، فى بيان، أن اعادة ترشيح الأمين العام أحمد أبو الغيط لفترة ثانية يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه مصر بقيادة الرئيس السيسي تجاه عمل جامعة الدول العربية، وحرصه على توفير كل الدعم الممكن للمنظمة التي يجتمع تحت سقفها العرب وتجسد طموحاتهم في عمل عربي جماعي منسق يهدف إلى خدمة الشعوب والمصالح العربية، وهو ما اتسم به دور الأمين العام خلال فترة ولايته الأولى من إدارة واعية وحكيمة لدفة منظومة العمل العربي المشترك خلال مرحلة مليئة بالتحديات شهدتها المنطقة العربية.













السيسي يطمئن على سلامة نظيره التونسي



أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوم السبت الماضي، اتصالا هاتفيا مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.



وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس اطمأن على سلامة أخيه الرئيس التونسي، إثر واقعة البريد المرسل لرئاسة الجمهورية التونسية، متمنيا له دوام الصحة والعافية.



من جانبه، أعرب الرئيس قيس سعيد عن خالص التقدير لتمنيات الرئيس الصادقة، مشيرا إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية التونسية وما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.



كما تم التوافق، خلال الاتصال، على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.









إنشاء جامعات حكومية وأهلية وتكنولوجية



عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوم السبت الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين.



تناول الاجتماع استعراض المشروعات القومية لوزارة التعليم العالي على مستوى الجمهورية، خصوصا انشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، والمراكز والمعاهد البحثية.



ووجه الرئيس بتركيز الدراسة الأكاديمية في الجامعات الجديدة على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل شباب الخريجين للمتطلبات الحالية لسوق العمل، أخذا في الاعتبار عدد المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية في مصر، وما تتطلبه من تخصصات في كافة المجالات بكل محافظة في الجمهورية، موجها كذلك بتوفير برامج منح دراسية للمتفوقين دراسيا للالتحاق بكافة كليات تلك الجامعات.



كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ما تم من البدء في أعمال البناء والتشييد لمشروعات الجامعات على مستوى الجمهورية، موضحا منهجية النطاق الجغرافي والبرامج الدراسية المخطط تقديمها من خلال تلك الجامعات وارتباطها باحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.



السيسي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.



شهد اللقاء تبادل وجهات النظر والاطلاع على رؤية الرئيس تجاه عدد من الموضوعات والقضايا الإفريقية، وذلك في ضوء الاستعدادات الجارية لعقد القمة الإفريقية السنوية المقبلة.



كما تناول اللقاء التباحث حول تطورات عدد من القضايا السياسية على الساحة القارية، ومستجدات عدد من النزاعات النزاعات بالقارة الإفريقية وجهود تسويتها سياسيا، وفي مقدمتها الوضع في القرن الإفريقي، والملف الليبي.



كما تم استعراض قضية سد النهضة في إطار المفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، حيث أكد الرئيس مجددا على ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين جميع الأطراف المعنية يتناول بالأساس الشواغل المصرية، خصوصا قواعد ملء وتشغيل السد، مع رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل.



وأعرب فقيه عن تقديره لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات بهدف الوصول إلى حل للقضية، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق المكثف للعمل على حلحلة الموقف الحالي والوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.













السيسي يشارك في المنتدى العربي الاستخباري



شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين الماضي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في أعمال الجلسة الافتتاحية "للمنتدى العربي الاستخباري"، وذلك بمناسبة افتتاح مقر المنتدى بالقاهرة.



وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى، حيث وجه كلمة افتتاحية أكد فيها أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية الشقيقة، فضلًا عن العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة في هذا الشأن.



كما شدد الرئيس على أهمية العمل الجماعي في إطار الأخوة العربية على استعادة الاستقرار في كافة دول المنطقة، لا سيما التي تشهد حالة من السيولة وتعصف بها الأزمات، وتسعى التنظيمات الإرهابية للاستقرار والتمدد فيها، مدعومة بقوى خارجية إقليمية ودولية تستهدف صناعة الفوضى من أجل السيطرة على مقدرات أوطاننا العزيزة، مناشدا المشاركين جميعا بالتعاون والوقوف صفًا واحدًا لنبذ الفرقة وتجاوز أي خلافات من أجل إعلاء مصالح الأوطان والشعوب العربية.



من جانبهم؛ وجه المشاركون فى المنتدى من رؤساء أجهزة المخابرات العربية برئاسة اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، التهنئة للرئيس ولمصر على افتتاح "مقر المنتدى العربي الاستخباري"، مؤكدين أهمية المنتدى كمنصة لتعزيز العمل المشترك لصون الامن القومي العربى من خلال تبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجه المنطقة العربية، خاصةً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، بما يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار لكافة الدول العربية.











اعتماد أول منصة للتعليم الإلكتروني لنقابة الأطباء



اعتمدت الهيئة المصرية لاعتماد التدريب المهني المستمر منصة التعليم الإلكترونى للنقابة العامة للأطباء، كأول منصة في مصر منوطة بتقديم دورات تعليمية أونلاين للأطباء، وذلك بعد انطلاق البث التجريبي للمنصة مؤخرا.



وقالت الدكتورة رانيا العيسوي، عضو مجلس النقابة، ومقرر لجنة التعليم الطبي المستمر، أن وجود منصة دورات أونلاين لجميع الأطباء في أي مكان بالداخل والخارج ويقدمها أساتذة مصريين من الجامعات والهيئات التعليمية في مختلف التخصصات، خطوة مهمة جدا ومواكبة للعصر خاصة في الظروف الحالية التى نمر بها مع جائحة كورونا وسوف تعمل اللجنة العلمية علي اعتماد كل دورة مقدمة بساعات معتمدة توفر للدارس فرصة حصول علي شهادة تدريب بعد اجتياز الامتحان في آخرها، كذلك نحرص أن يكون سعر هذه الدورات مناسب للأطباء المسجلين بالنقابة.



وأضافت العيسوي: "هناك بعض الدورات المجانية خاصة لأطباء الإمتياز والأطباء حديثي التخرج"، وتابعت: "هذه المنصة هي منصة لكل النقابات الفرعية أيضا فهم شركاء فيها لتقديم أفضل خدمة للأطباء".















السيسي يستقبل سعد الحريري بالقاهرة



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، سعد الحريري، المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية.



وأكد السيسي حرص مصر للحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية بالمقام الأول، ولإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حاليًا، من خلال قيام كافة القادة اللبنانيين بإعلاء المصلحة الوطنية، وتسوية الخلافات، وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني.



كما جدد الرئيس موقف مصر الثابت تجاه تعزيز أواصر التعاون الوثيقة مع لبنان، معربًا عن خالص التمنيات للحريري في تشكيل الحكومة الجديدة، على نحو يلبي تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار، ومشددًا على استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات لتجاوز الأزمات التي يواجهها لبنان، لاسيما التداعيات التي خلفها كل من حادث انفجار مرفأ بيروت وجائحة فيروس كورونا.



من جانبه؛ أكد السيد سعد الحريري اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، معربا عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، خاصةً من خلال تقديم كافة أشكال العون والمساعدات للبنان في أعقاب تداعيات حادث مرفأ بيروت، وكذلك كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل، مشيدًا بالتجربة المصرية الراهنة المبنية على أولوية النجاح الاقتصادي والتنموي، ومعتبرًا إيهًا نموذجًا يحتذى به في دول المنطقة.



كما أشاد الحريري بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصةً على المستوى السياسي والاقتصادي والإنساني.











الخارجية تتابع موقف الصيادين المحتجزين في إريتريا



قال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإريتري عثمان صالح، يوم الأربعاء الماضي، للتأكيد على اهتمام مصر بالإفراج عن الصيادين المحتجزين في أسرع وقت في إطار العلاقات التي تجمع البلدين، ولمتابعة أوضاعهم والتأكد من سلامتهم وحسن معاملتهم وتمتعهم بالرعاية على ضوء العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الخارجية لرعاية جميع المصريين في الخارج، واتصالًا بمسألة احتجاز صيادين مصريين في إريتريا.



وأضاف حافظ أن وزير الخارجية قام بتوجيه السفارة المصرية في أسمرة بالاستمرار في مواصلة جهودها الحثيثة والمكثفة لمتابعة التطورات المتعلقة بأوضاع الصيادين المصريين المحتجزين والتنسيق مع السلطات الإريترية بشأن إجراءات إعادتهم إلى أرض الوطن.



وعلى صعيد آخر، وبناء على تكليفات وزير الخارجية، عقد القطاع القنصلي بوزارة الخارجية اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية لاستعراض التطورات المرتبطة باحتجاز الصيادين المصريين في إريتريا بصفة خاصة، ولمناقشة الإجراءات والإرشادات اللازمة والتي من شأنها تجنيب المواطنين المصريين التعرض لمثل تلك الوقائع.













مصر تدين حادث انفجار لغم فى سيارة للجيش التونسى



أدانت مصر بأشد العبارات حادثة انفجار لغم في إحدى السيارات العسكرية التابعة للجيش التونسي، والتي أسفرت عن وفاة 4 عسكريين تونسيين.



وأعربت مصر عن خالص تعازيها لجمهورية تونس الشقيقة وللجيش التونسي ولذوي الضحايا في هذا المُصاب الأليم.



وجددت مصر استهجانها البالغ لتلك الممارسات الإرهابية الدنيئة، مشددة على ثقتها في أنها لن تُثني تونس الشقيقة عن استئصال آفة الإرهاب البغيضة ودحر داعميه. كما أكدت مصر على وقوفها التام مع تونس فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.











السيسي يتفقد الأنشطة التدريبية للطلبة الجدد بالكلية الحربية



أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح أمس الخميس، جولة تفقدية للكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.



وشاهد الرئيس التدريبات لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الدفعة (117) حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية والتي بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية والدراجات الهوائية أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من قدرات بدنية عالية ومدى ما وصل إليه الطلبة المستجدين من مستوى إنضباط راقي خلال فترة الإعداد العسكري.



كما شاهد الرئيس عددا من الأنشطة التدريبية المتنوعة تضمنت قفزة الثقة والغطس وفك وتركيب الأسلحة تحت الماء أظهرت مدى ما يتمتع به الطلبة من مهارة قتالية عالية وثقة بالنفس.



وتفقد الرئيس كذلك عددا من ميادين التدريب المطورة والموانع المختلفة وميادين الفروسية وحلقات الإشتباك وشاهد عدد من أنشطة شد المركبات بواسطة الحبال والتسلق بالحبال أظهرت مدى الجرأة والكفاءة البدنية العالية التي يتمتع بها الطلبة المستجدين.



والتقى الرئيس بعدد من أسر واهالي الطلبة المستجدين أثناء زيارتهم لابنائهم بالكلية الحرية، وقام بتحيتهم حيث قابلوه بالترحاب والهتافات الحماسية والتصفيق، ووجه الرئيس لهم التحية والتقدير لما يتحملوه من جهد في تربية الأبناء وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة في حب الوطن.



وأشاد الرئيس بما لمسه خلال الزيارة من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الكلية الحربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية، مطالبا إياهم بالاستمرار في هذا النهج للحفاظ على لياقتهم وإستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة، ليكونوا أجيال قادرة على تحمل المسئولية وصون مقدسات الوطن.











رئيس "صحة البرلمان" يطالب بالاستعداد للموجة الثالثة من كورونا



قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعمل باسم المجلس لتساند وتراقب وتقُّوم آداء الحكومة في ملف الصحة، متابعا: "صحة المواطن المصري أغلى ما نملك".



وأكد "حاتم" في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أمس الخميس، أن ملف الصحة في الأوقات العادية صعب، وفي أوقات الجائحات أصعب، مشيرا إلى أن هناك دول متقدمة حدث لها اهتزاز في النظم الصحية، ولكن هذا لم يحدث في مصر بفضل الله وجهود القيادة السياسية والوزارة.



وأوضح أن لجنة الصحة بمجلس النواب، في ملفات كثيرة أولها كورونا من منظور شامل، ومن منظور الطب الوقائي، مطالبًا بالاستعداد للموجة الثالثة لفيروس كورونا أو لأي مرض وبائي، والتأكد من مدي توفر المستلزمات والأدوية والأكسجين وأسرة العزل وغيرها، قائلا: الموجة الثانية قاربت على الانتهاء.



ولفت رئيس صحة النواب، إلى أن اللجنة ستعمل أيضا في ملفات التقدير المالي والمعنوي للفريق الصحي، قائلًا: تقدير الجيش الأبيض مهم كما حدث في العالم كله، بالإضافة إلى ملف صندوق كوارث الطبية، مؤكدا أن هناك اقتراح بعمل معاش تكميلي للمتوفين ومصابي كورونا.



وكشف "حاتم" أن اللجنة سوف تناقش قوانين المسئولية الطبية والتنمية المهنية المستدامة للفريق الطبي، وقوانين مزاولة المهنة للمهن الأخرى، وملف الصيادلة والدولة، وملف الأجهزة الطبية والعاملين والفنيين، بالإضافة إلى مناقشة ملف التأمين الصحي ووحدات طب الأسرة وتقييم المرحلة الأولى التي طبقت في بورسعيد، وتقييم الاستعداد للمرحلة الثانية، لاسيما وأن هيئة التأمين الصحي مسئولة عن 58 مليون مواطن والعلاج على نفقة الدولة.



وأكد الدكتور أشرف حاتم، أن اللجنة ستفتح ملف مستشفيات التكامل والمستشفيات الحكومية والجامعيات والمستشفيات والمراكز الخاصة، وكذلك ملف السكان وتنمية الأسرة.